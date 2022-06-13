В Лунинецком районе введено временное ограничение на посещение лесов

На основании Решения Лунинецкого районного исполнительного комитета № 842 от 10.05.2022 года «Об ограничении и запрете на посещение лесов» с 13 июня 2022 года действует временное ограничение на посещение территории лесного фонда Лунинецкого района с 9.00 до 21.00.

В этот период времени запрещено нахождение граждан в лесном фонде Лунинецкого района, а также въезд транспортных средств на территорию лесного фонда, за исключением лесных дорог, ведущих к населенным пунктам, а также за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь.