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В Лунинецком районе введено временное ограничение на посещение лесов

13.06.2022
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На основании Решения Лунинецкого районного исполнительного комитета № 842 от 10.05.2022 года «Об ограничении и запрете на посещение лесов» с 13 июня 2022 года действует временное ограничение на посещение территории лесного фонда Лунинецкого района с 9.00 до 21.00.

В этот период времени запрещено нахождение граждан в лесном фонде Лунинецкого района, а также въезд транспортных средств на территорию лесного фонда, за исключением лесных дорог, ведущих к населенным пунктам, а также за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь.

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