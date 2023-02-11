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В Лунинецком районе выбрали маленьких мисс «Снежинок» (фоторепортаж)

11.02.2023
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Районный детский конкурс красоты и таланта «Мисс-Снежинка-2023» прошел в городском Доме культуры.

      

Жюри очень сложно было сделать выбор, потому как все участницы необычно очаровательны, талантливы, красивы и изящны. Все они — настоящие «Мисс Снежинки». Заслуженные награды получили Ксения Черноокая, Эвелина Федорович, Татьяна Сергеева, Инна Лысак и Евгения Мовчан. Первой и второй вице-мисс стали Ксения Носкович и Анастасия Притуленко, а корону «Мисс Снежинки-2023» вручили Марии Карпович.

 

Подарки участницам представили районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» (первый секретарь Виктория Бакунович), ИП Ольга Головчик (директор представительства кампании «Фаберлик»), ИП Сергей Конопацкий (магазин «Максалина»).

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Александр Ковко

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