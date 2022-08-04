В Лунинецком районе выросла выручка от экспорта товаров

По данным отдела экономики Лунинецкого райисполкома за январь-май 2022 года экспорт товаров по району составил 51 миллион 382 тысяч долларов США или 130,7 % к уровню прошлого года. Сальдо внешнеэкономической деятельности положительное — 42 миллиона 462,2 тысячи долларов США.

Положительные темпы экспорта товаров определяются преимущественно ростом цен на продукцию.

В целом, Брестская область нарастила экспорт товаров за январь — май на 11,5%, эту информацию сообщил на заседании областного исполнительного комитета заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий,

«Результаты внешнеэкономической деятельности в этом году формировались в условиях изменения торговых режимов с отдельными партнерами. При этом за пять месяцев объем экспорта товаров вырос на 11,5% и составил более $1,3 млрд. В целом по ЕС прирост составил 37%, но по отдельным странам (Германия, Нидерланды, Бельгия) — снижение около 18%. При этом совокупные потери по этим регионам (около $70 млн) удалось компенсировать за счет наращивания поставок в Россию с темпом роста почти 113% и страны дальней дуги (117%)», — отметил Дмитрий Городецкий.