В Лунинецком районе выявили ранее неизвестное место расстрела в годы ВОВ мирных жителей

В Лунинецком районе на месте расстрела в годы Великой Отечественной войны мирных граждан обнаружили останки четырех человек, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Раскопки на окраине деревни Бостынь по инициативе прокуратуры провели военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны. Установить еще один факт геноцида удалось благодаря коллективу местной школы. Педагоги, узнав о расследовании уголовного дела, провели работу среди местного населения и узнали о наличии места расстрела мирных жителей.

Предполагаемое место захоронения указала сельчанка 1937 года рождения. Летом 1944 года она стала свидетелем казни четырех местных евреев-сапожников. В тот момент девочка была в поле возле коров и все произошло у нее на глазах.

Прокурор Лунинецкого района произвел осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты костные останки четырех человек, элементы одежды и обуви: ботинок, металлические обломки, предположительно от пряжки ремня. На черепах имелись следы механического повреждения.

Назначены необходимые экспертизы для установления причин смерти, возраста умерших, а также обстоятельств их гибели.

belta.by

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