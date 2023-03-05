В Лунинецком районе выявлены 4 нарушителя миграционного законодательства

Основной этап профилактического специального комплексного мероприятия под названием «Нелегал» завершился на территории района. Об его итогах рассказывает временно исполняющий обязанности на должности начальника отделения по гражданству и миграции Лунинецкого РОВД

Виктория Сергийчук:

– В ходе СКМ «Нелегал» провели рейдовые проверки, направленные на установление фактов нарушения законодательства Республики Беларусь о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории нашей страны, изучен порядок осуществления трудовой деятельности иностранцами, проведена отработка увеселительных заведений, объектов придорожного сервиса, агроэкотуризма, рынков и торговых комплексов. Выявлено 4 нарушения миграционного законодательства. Все они касались проживания без регистрации по месту пребывания в случаях, когда регистрация является обязательной (ч.1 ст. 24.33 КоАП Республики Беларусь).

Напоминаем, что согласно п. 28-1 Указа Президента Республики Беларусь №413 от 07.09.2007 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» (с изменениями и дополнениями) иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, временно выехавшие с места жительства, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания не позднее одного месяца со дня прибытия.

Также за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности могут быть привлечены и граждане Республики Беларусь за предоставление жилого помещения иностранцу, находящемуся в стране с нарушением установленных правил пребывания. Стоит отметить, что осуществление контроля за нахождение на территории района иностранных граждан и лиц без гражданства, пресечение незаконной миграции и далее будут находиться на особом контроле лунинецких правоохранителей.

И еще один момент, который важно иметь в виду: проживание без документов либо с недействительными документами, удостоверяющими личность, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. Таким образом, не будет лишним открыть свой паспорт и убедиться, что срок его действия не истек.

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