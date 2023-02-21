В Лунинецком районе взят под стражу водитель за пьяное ДТП со смертельным исходом

Прокурор Лунинецого района санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летнего местного жителя – ему инкриминировано нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. сообщает служба информации прокуратуры Брестской области

Согласно материалам дела и как мы уже сообщали ранее, нетрезвый водитель 12 февраля 2023 года, около 2 часов, управляя автомобилем Audi A3, двигался по дороге Р-8 «Лунинец-Пинск». Подозреваемый не учел особенностей дороги и при ее закруглении съехал в кювет, допустил занос автомобиля и его опрокидывание.

В результате ДТП 35-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Уголовное дело находится в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

Прокурор санкционировал избрание в отношении мужчины названной меры пресечения с учетом обстоятельств преступления и тяжести наступивших последствий.

Фото: brest.mvd.gov.by

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