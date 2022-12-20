В Лунинецком районе заморосил дождик и ожидается гололедица

Погода преподносит сюрпризы: за морозами последовало повышение температуры. В Лунинецком районе уже 20 декабря в райцентре заморосил дождик и ожидается гололедица, особенно в вечернее время и утром.

Стоит заранее позаботиться о безопасности людей работникам коммунального хозяйства, так же предприятий. организаций и объектов торговли на своих и прилегающих к ним территориях.

Естественно, в такую погоду, всем следует быть предельно осторожными. Берегите себя. родных и близких.

Погода в Лунинецком районе pogoda.by