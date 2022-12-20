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В Лунинецком районе заморосил дождик и ожидается гололедица

20.12.2022
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Погода преподносит сюрпризы: за морозами последовало повышение температуры. В Лунинецком районе уже 20 декабря в райцентре заморосил дождик и  ожидается гололедица, особенно в вечернее время и утром.

Стоит заранее позаботиться о безопасности людей работникам коммунального хозяйства,  так же предприятий. организаций и объектов торговли на своих и прилегающих к ним территориях.  

Естественно, в такую погоду, всем следует быть предельно осторожными. Берегите себя. родных и близких.  

Погода в Лунинецком районе pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
20 декабря 2022 (вт)
день
-1..+1
weather iconВременами осадки
6 — 7 (15)
Ю-З
1 022
падает
86 — 95
0.9
 
вечер
+1
weather iconКратковременные осадки
5 — 6 (12)
Ю-З
1 021
падает
88 — 98
0.4
 
21 декабря 2022 (ср)
ночь
+1
weather iconКратковременные осадки
3 — 4 (10)
Ю-З
1 019
падает
96 — 100
0.2
 
утро
0..+1
weather iconКратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 018
падает
97 — 100
0.2
 
день
0..+1
weather iconОблачно
3 — 4 (10)
Ю-З
1 017
падает
96 — 99
0
 
вечер
0
weather iconОблачно
3 — 4 (8)
Ю-З
1 015
падает
92 — 100
0
 
22 декабря 2022 (чт)
ночь
0..+1
weather iconКратковременные осадки
3 — 4 (10)
Ю-З
1 014
падает
68 — 97
0.1
 
утро
0..+1
weather iconВременами осадки
4 — 5 (11)
Ю-З
1 013
растёт
80 — 98
0.3
 
день
+1
weather iconКратковременные осадки
3 — 6 (11)
Ю-З
1 014
не измен.
71 — 98
0.1
 
вечер
+1
weather iconКратковременные осадки
3 — 6 (15)
Ю
1 013
падает
84 — 100
0.2
 
23 декабря 2022 (пт)
ночь
+2
weather iconВременами осадки
7 (15)
Ю-З
1 010
падает
100
3.5
 
утро
+2
weather iconКратковременные осадки
6 (13)
Ю-З
1 008
падает
92
0.1
 
день
+3
weather iconКратковременные осадки
8 (19)
Ю-З
1 004
падает
100
1.5
 
вечер
+3
weather iconКратковременные осадки
8 (18)
Ю-З
1 002
падает
100
2
 
24 декабря 2022 (сб)
ночь
+2
weather iconКратковременные осадки
7 (15)
Ю-З
1 003
растёт
96
0.1
 
утро
+1
weather iconОблачно
3 (6)
Ю-З
1 003
не измен.
97
0
 
день
+2
weather iconКратковременные осадки
3 (10)
Ю-З
1 003
не измен.
100
2.2
 
вечер
+2
weather iconОблачно
3 (8)
Ю-З
1 005
растёт
99
0
 
25 декабря 2022 (вс)
ночь
+2
weather iconКратковременные осадки
3 (9)
З
1 007
растёт
100
0.3
 
утро
+1
weather iconОблачно
2
Ю-З
1 008
растёт
96
0
 
день
+2
weather iconКратковременные осадки
3 (9)
Ю-З
1 007
падает
100
0.3
 
вечер
0
weather iconКратковременные осадки
9 (16)
С-З
1 014
растёт
76
3.8
 
26 декабря 2022 (пн)
ночь
-2
weather iconМалооблачно
7 (13)
З
1 020
растёт
85
0

 

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