МикашевичиНовости районаОбщество
В Лунинецком районе заморосил дождик и ожидается гололедица
Погода преподносит сюрпризы: за морозами последовало повышение температуры. В Лунинецком районе уже 20 декабря в райцентре заморосил дождик и ожидается гололедица, особенно в вечернее время и утром.
Стоит заранее позаботиться о безопасности людей работникам коммунального хозяйства, так же предприятий. организаций и объектов торговли на своих и прилегающих к ним территориях.
Естественно, в такую погоду, всем следует быть предельно осторожными. Берегите себя. родных и близких.
Погода в Лунинецком районе pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|20 декабря 2022 (вт)
день
-1..+1
|Временами осадки
6 — 7 (15)
Ю-З
1 022
падает
86 — 95
0.9
вечер
+1
|Кратковременные осадки
5 — 6 (12)
Ю-З
1 021
падает
88 — 98
0.4
|21 декабря 2022 (ср)
ночь
+1
|Кратковременные осадки
3 — 4 (10)
Ю-З
1 019
падает
96 — 100
0.2
утро
0..+1
|Кратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 018
падает
97 — 100
0.2
день
0..+1
|Облачно
3 — 4 (10)
Ю-З
1 017
падает
96 — 99
0
вечер
0
|Облачно
3 — 4 (8)
Ю-З
1 015
падает
92 — 100
0
|22 декабря 2022 (чт)
ночь
0..+1
|Кратковременные осадки
3 — 4 (10)
Ю-З
1 014
падает
68 — 97
0.1
утро
0..+1
|Временами осадки
4 — 5 (11)
Ю-З
1 013
растёт
80 — 98
0.3
день
+1
|Кратковременные осадки
3 — 6 (11)
Ю-З
1 014
не измен.
71 — 98
0.1
вечер
+1
|Кратковременные осадки
3 — 6 (15)
Ю
1 013
падает
84 — 100
0.2
|23 декабря 2022 (пт)
ночь
+2
|Временами осадки
7 (15)
Ю-З
1 010
падает
100
3.5
утро
+2
|Кратковременные осадки
6 (13)
Ю-З
1 008
падает
92
0.1
день
+3
|Кратковременные осадки
8 (19)
Ю-З
1 004
падает
100
1.5
вечер
+3
|Кратковременные осадки
8 (18)
Ю-З
1 002
падает
100
2
|24 декабря 2022 (сб)
ночь
+2
|Кратковременные осадки
7 (15)
Ю-З
1 003
растёт
96
0.1
утро
+1
|Облачно
3 (6)
Ю-З
1 003
не измен.
97
0
день
+2
|Кратковременные осадки
3 (10)
Ю-З
1 003
не измен.
100
2.2
вечер
+2
|Облачно
3 (8)
Ю-З
1 005
растёт
99
0
|25 декабря 2022 (вс)
ночь
+2
|Кратковременные осадки
3 (9)
З
1 007
растёт
100
0.3
утро
+1
|Облачно
2
Ю-З
1 008
растёт
96
0
день
+2
|Кратковременные осадки
3 (9)
Ю-З
1 007
падает
100
0.3
вечер
0
|Кратковременные осадки
9 (16)
С-З
1 014
растёт
76
3.8
|26 декабря 2022 (пн)
ночь
-2
|Малооблачно
7 (13)
З
1 020
растёт
85
0