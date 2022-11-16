В Лунинецком районе жители массово жалуются на мошенников в «Viber»

Множество сообщений в Лунинецкий РОВД на протяжении 2-х месяцев поступают от граждан нашего района по фактам несанкционированного доступа к учетным записям в мессенджере «Viber».

Как рассказала «Лунінецкім навінам» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, мошенники наловчились подключаться к учетным записям и тем самым осуществлять несанкционированный доступ к множествам учетных записей в данном мессенджере. Для того, чтобы подключиться к Вашей учетной записи необходимо отсканировать QR-код камерой мобильного устройства или создать ссылку активатора, создаваемой путём выбора пункта «Не работает камера?».

После этого злоумышленник в своё распоряжение получает ссылку, содержащую информацию о ключе идентификаторе ПЭВМ, на котором будет осуществлена активация мессенджера «Viber». Далее, получив указанную ссылку, злоумышленник осуществляет её рассылку посредством любых источников передачи данных. В нашем случае это мессенджер «Viber».

После осуществления перехода по указанной ссылке Вы получаете системное уведомление содержащие в себе текст согласия на активацию «Viber» на другом устройстве. Также в указанном уведомлении присутствует кнопка разрешить, которая становиться активной для нажатия только после простановки разрешения об активации.

После того, как Вы нажали на кнопку «Разрешить», Ваша учётная запись копируется на устройство злоумышленника.

Таким образом Вы предоставляете доступ к своей учетной записи в мессенджере «Viber». Далее, злоумышленники, используя Вашу учетную запись, осуществляют звонки в данном мессенджере и представляются, к примеру, сотрудниками банка и под различными предлогами пытаются выманить у Вас реквизиты банковских карт, логины, пароли, коды из смс-сообщений, либо иные конфиденциальные данные. После чего происходит хищение денежных средств с Ваших счетов, либо оформляют кредиты на баснословные суммы на Ваши личные данные.

Милиция предупреждает: не переходите по ссылкам, даже если она пришла Вам от знакомых, коллег и даже родственников! Будьте бдительны!

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