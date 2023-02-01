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В Ляховичском районе врач предлагала пациентам снять порчу

01.02.2023
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В Ляховичском районе врач решила заняться кроме традиционных методов лечения, еще и альтернативными.

С 2019 года по 2022 год таким подходом она «заработала» 20 490 бел. руб. 46 коп. Брала как наличностью, так и золотом.

Прием она вела прямо в кабинете приема пациентов врача общей практики. Она обещала, что передаст плату женщине, которая проведет специальный обряд и снимет порчу. Как позже выяснилось, эта женщина была вымышленной.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном в крупном размере. На основании ч. 3 ст. 209 УК ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 50 базовых величин на сумму 1 850 рублей.

Также с обвиняемой З. в пользу потерпевших взыскано возмещение имущественного ущерба в размере около 20 000 рублей, а также денежная компенсация морального вреда в размере 6 000 рублей и расходы по оплате юридической помощи в размере 3 760 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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LNC

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