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В медицинском пункте вокзала станции Лунинец можно вакцинироваться против COVID-19
Активно продолжается кампания по иммунизации населения против коронавирусной инфекции.
В медицинском пункте вокзала станции Лунинец можно вакцинироваться против COVID-19 (российская вакцина «Спутник V», произведенная на площадях республиканского унитарного предприятия «Белмедпрепараты»).
Медицинский пункт работает ежедневно с 9.00 до 13.00.
После вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики – носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Администрация УЗ «Лунинецкая ЦРБ».