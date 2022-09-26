В медицинском пункте вокзала станции Лунинец можно вакцинироваться против COVID-19

Активно продолжается кампания по иммунизации населения против коронавирусной инфекции.

В медицинском пункте вокзала станции Лунинец можно вакцинироваться против COVID-19 (российская вакцина «Спутник V», произведенная на площадях республиканского унитарного предприятия «Белмедпрепараты»).

Медицинский пункт работает ежедневно с 9.00 до 13.00.

После вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики – носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Администрация УЗ «Лунинецкая ЦРБ».