ЗдоровьеКоронавирусМикашевичиНовости районаОбщество

В медицинском пункте вокзала станции Лунинец можно вакцинироваться против  COVID-19

26.09.2022
31

Активно продолжается кампания по иммунизации населения против коронавирусной инфекции.

В медицинском пункте вокзала станции Лунинец можно вакцинироваться против  COVID-19 (российская  вакцина «Спутник V», произведенная  на площадях республиканского унитарного предприятия «Белмедпрепараты»).

Медицинский пункт работает ежедневно с 9.00 до 13.00.

После вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики – носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Администрация УЗ «Лунинецкая ЦРБ».

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Працягваецца прыём фотаработ на конкурс «Сучасніца» (Лунінецкі раён)

Працягваецца прыём фотаработ на конкурс «Сучасніца» (Лунінецкі раён)

25.09.2022
Photo of Депутат проведёт «прямую линию» и приём граждан в Лунинце

Депутат проведёт «прямую линию» и приём граждан в Лунинце

25.09.2022
Photo of Лунинчане побывали в знаковом месте

Лунинчане побывали в знаковом месте

25.09.2022
Photo of Почему гордыня считается смертным грехом? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь (Лунинецкий район)

Почему гордыня считается смертным грехом? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь (Лунинецкий район)

25.09.2022
Photo of Лукашенко: воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю

Лукашенко: воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю

25.09.2022
Photo of В Богдановке горел жилой дом (Лунинецкий район)

В Богдановке горел жилой дом (Лунинецкий район)

25.09.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть