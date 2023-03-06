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В Микашевичах горел дом

06.03.2023
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Утром 6 марта пожар произошел в жилом доме на улице Дзержинского в Микашевичах.

Сообщения об этом поступили в РОЧС как от самих хозяев, так и от жителей соседних домов после 7 часов. Все жильцы, в том числе и несовершеннолетние дети, успели покинуть дом, никто не пострадал.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар. В результате огнем частично повреждена кровля, перекрытие, пострадала внутренняя отделка и имущество. Причина пожара устанавливается.

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