В Микашевичах готовятся к купальному сезону (Лунинецкий район)

Практически завершена подготовка к купальному сезону одного из искусственных бассейнов по ул. Озерной в Микашевичах – излюбленного места летнего отдыха горожан у воды.

Как рассказал и.о. начальника местного цеха Лунинецкого ЖКХ Виталий Сенюк, провели благоустройство и сделали спуск к воде более пологим, а для любителей активного отдыха оборудовали волейбольную площадку. Тут также организуют место для стоянки автотранспорта. А еще установят ограждение детской купальни.

Наталья Лялюк

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