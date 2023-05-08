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В Микашевичах готовятся к купальному сезону (Лунинецкий район)

08.05.2023
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Практически завершена подготовка к купальному сезону одного из искусственных бассейнов по ул. Озерной в Микашевичах – излюбленного места летнего отдыха горожан у воды.

Как рассказал и.о. начальника местного цеха Лунинецкого ЖКХ Виталий Сенюк, провели благоустройство и сделали спуск к воде более пологим, а для любителей активного отдыха оборудовали волейбольную площадку. Тут также организуют место для стоянки автотранспорта. А еще установят  ограждение детской купальни. 

Наталья Лялюк

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