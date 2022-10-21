В Микашевичах КВНщики устроили «вынос мозга» (Лунинецкий район)
КВН среди учащихся государственных учреждений образования города Микашевичи прошел на сцене концертного зала Дворца культуры РУПП «Гранит».
Мероприятие, приуроченное ко Дню рождения промышленного предприятия, стало отличной возможностью для воспитанников СШ №№1 и 2, гимназии имени В.И.Недведского продемонстрировать свой творческий потенциал и чувство юмора, а также познакомиться с различными профессиями «Гранита». Неслучайно главной темой КВН стал слоган «В объективе – планы на будущее».
По итогам выступлений в 5 турах каждая из 4 команд отмечена замечательными призами и сувенирами, а также денежными сертификатами.
Предлагаем нашим читателям фоторепортаж с мероприятия, а более подробный рассказ читайте в ближайшем номере районной газеты
Подписывайтесь на наш канал в Telegram