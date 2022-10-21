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В Микашевичах КВНщики устроили «вынос мозга» (Лунинецкий район)

21.10.2022
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КВН среди учащихся государственных учреждений образования города Микашевичи прошел на сцене концертного зала Дворца культуры РУПП «Гранит».

Мероприятие, приуроченное ко Дню рождения промышленного предприятия, стало отличной возможностью для воспитанников СШ №№1 и 2, гимназии имени В.И.Недведского продемонстрировать свой творческий потенциал и чувство юмора, а также познакомиться с различными профессиями «Гранита». Неслучайно главной темой КВН стал слоган  «В объективе – планы на будущее».

По итогам выступлений в 5 турах каждая из 4 команд отмечена замечательными  призами и сувенирами, а также денежными сертификатами.

Предлагаем нашим читателям фоторепортаж с мероприятия, а более подробный рассказ читайте в ближайшем номере районной газеты 

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