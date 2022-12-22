В Микашевичах обсудили вопросы медицинского обслуживания жителей города

Сегодня, 22 декабря, во Дворце культуры РУПП «Гранит» прошла встреча руководства Лунинецкой ЦРБ, а также представителей депутатского корпуса районного и областного уровней с жителями Микашевич, на которой обсуждались вопросы медицинского обслуживания жителей города

Как рассказал участникам встречи председатель Лунинецкого районного Совета депутатов Виктор Рафалович, во время рабочей встречи генерального директора РУПП «Гранит» Эдуарда Гаврилковича с руководителем Брестской области Юрием Шулейко был поднят вопрос о будущем филиала №1 «Микашевичская больница», Эдуарду Геннадьевичу, как представителю депутатского корпуса областного уровня, и было поручено вместе с представителями соответствующих ответственных служб организовать встречу с жителями Микашевич и донести до каждого горожанина — учреждение здравоохранения не только сохранится, но и в некоторых вопросах его функционирование будет усовершенствовано.

Например, несмотря на то, что в настоящее время остается потребность во врачах узкого профиля, руководство ЦРБ продолжает работу в этом направленности. Так, в августе 2023 года прибудут молодые специалисты — ЛОР-врач и педиатр, а уже в январе выйдет из отпуска по уходу за ребенком эндокринолог. Что касается оптимизации коечного фонда, то, по словам главного врача Лунинецкой ЦРБ Светланы Хлебус, при выполнении показателей занятости койки и ее максимальной занятости, сокращение коечного фонда в ближайшее время не планируется. В стадии разрешения и вопрос с УЗИ-диагностикой. Если до недавнего времени ею занималась по совместительству единственный врач, то сейчас ее постепенно разгружают коллеги, взяв после прохождения специальных курсов те или иные направления.

Конечно, не обошлось без вопросов из зала — в этот день в помещении работало три микрофона. Они были разными — искренними и добрыми, а зачастую — колкими и язвительными. Оно и понятно, ведь когда дело касается здоровья порой не до церемоний. Тем не менее, все вопросы и претензии были внимательно выслушаны: где можно было ответить сразу — люди получали исчерпывающие ответы, остальные, после детального выяснения обстоятельств, будут озвучено на страницах районной газеты или при личном разговоре, если это касается личных вопросов граждан.

А все подробности — в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»

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