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В Микашевичах открыли главную городскую новогоднюю ёлку

16.12.2022
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Открытие главной городской елки состоялось 16 декабря в Микашевичах.

На праздничное костюмированное представление взрослых и детей пригласили Дед Мороз, Снегурочка, снеговики, кролик и другие сказочные персонажи, с ролями которых на отлично справились самодеятельные актеры Дворца культуры РУПП «Гранит».

Теплые и радостные мгновения также подарили горожанам и вокалисты. 

Напоминаем, что в Лунинце открытие главной городской новогодней ёлки и «Парад Дедов Морозов» состоится завтра, 17 декабря

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