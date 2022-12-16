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В Микашевичах открыли главную городскую новогоднюю ёлку
Открытие главной городской елки состоялось 16 декабря в Микашевичах.
На праздничное костюмированное представление взрослых и детей пригласили Дед Мороз, Снегурочка, снеговики, кролик и другие сказочные персонажи, с ролями которых на отлично справились самодеятельные актеры Дворца культуры РУПП «Гранит».
Теплые и радостные мгновения также подарили горожанам и вокалисты.
Напоминаем, что в Лунинце открытие главной городской новогодней ёлки и «Парад Дедов Морозов» состоится завтра, 17 декабря
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