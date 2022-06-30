В Микашевичах открывается салон оптики

Открытие салона оптики 8, 9 и 10 июля!!! ЭКОНОМ-ОПТИКА!!! Низкие цены!

Широкий ассортимент оправ и солнцезащитных очков!!!

Изготовление очков любой сложности!

Контактные линзы и растворы к ним.

Ремонт очков!

В дни открытия для Вас:

Оправы по 5 рублей!!!

Бесплатная проверка зрения при заказе очков!!!

Дисконтные карты в подарок!!!

Сладкие угощения!!!

Наш адрес: г. Микашевичи,ул. Первомайская, д. 17А, ТЦ «Амиго»

2 этаж, тел. 8-029-664-96-26.

ООО «ИнфоМедиаАвто». УНП 690592269.