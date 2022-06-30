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В Микашевичах открывается салон оптики

30.06.2022
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Открытие салона оптики 8, 9 и 10 июля!!! ЭКОНОМ-ОПТИКА!!! Низкие цены!

Широкий ассортимент оправ и солнцезащитных очков!!!
Изготовление очков любой сложности!
Контактные линзы и растворы к ним.
Ремонт очков!
В дни открытия для Вас:
Оправы по 5 рублей!!!
Бесплатная проверка зрения при заказе очков!!!
Дисконтные карты в подарок!!!
Сладкие угощения!!!
Наш адрес: г. Микашевичи,ул. Первомайская, д. 17А, ТЦ «Амиго»
2 этаж, тел. 8-029-664-96-26.

ООО «ИнфоМедиаАвто». УНП 690592269.

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