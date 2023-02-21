В Микашевичах планируют построить новую котельную. Цена вопроса — 10-12 миллионов рублей

Доля местных видов топлива в общем топливном балансе Брестской области по итогам 2022 года превысила 39%, сообщил на итоговой коллегии областного управления ЖКХ его генеральный директор Александр Максимчук,

«В прошлом году в области построили три новые котельные на местных видах топлива: в Бресте — на 12 МВт, Ляховичах — на 10 МВт и Барановичах — на 6 МВт. Это позволило нам выполнить задание и увеличить долю МВТ до 39,4%. Работы выполнялись за счет займа Международного банка реконструкции и развития», — сказал Александр Максимчук.

В рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» в 2022 году также были модернизированы 10 газовых и 24 твердотопливных котельных, выполнены работы по оптимизации схем теплоснабжения 6 населенных пунктов. В этом году работы будут продолжены. Планируется реализовать мероприятия по оптимизации схем теплоснабжения двух населенных пунктов, модернизации 6 газовых и 16 твердотопливных котельных, обеспечить установку электрокотлов на котельной в Ивановском районе.

«В этом году будем также проектировать котельную в Микашевичах на 12 МВт. Нужны порядка Br10-12 млн. Когда будет готова проектно-сметная документация, тогда будет возможность включить объект в областную инвестпрограмму или выполнить работы за счет облигационного займа», — дополнил гендиректор областного управления ЖКХ.

Также коммунальщики продолжат обновление тепловых сетей. В 2022 году было заменено 54,5 км изношенных тепловых сетей, что составило 101,8% от планового задания. На сегодня в области 85,9% сетей заменены на современные предызолированные трубы, а на 14 предприятиях из 19 этот показатель уже превышен. Фактические потери в тепловых сетях составили 9,2% (при задании не выше 9,6%) и снижены по сравнению с 2021 годом на 0,2 процентных пункта.

«Вместе с тем на начало года в эксплуатации находится 222 км тепловых сетей со сроком службы, превышающим нормативный. В текущем году нам предстоит проложить 50,8 км тепловых сетей. На выполнение работ планируется направить порядка Br9,1 млн бюджетных средств и Br3 млн собственных средств предприятий. Задание на 2023 год по потерям в тепловых сетях — не выше 9,4%», — отметил Александр Максимчук.

В работе коллегии приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель и заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский.

belta.by

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