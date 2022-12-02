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В Микашевичах по некоторым улицам отключат электроэнергию 5 и 6 декабря

02.12.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на трансформаторной подстанции (замена на новую) будет отключена электроэнергия в:

г. Микашевичи ул. Железнодорожная (41-49, 40-44), Полевая, Мельничная, Зеленая, Набережная, пер.Набережный-1, Мельничный-1,-2, Спортивный, Болотный

в период времени с 09.00 до 18.00 5 декабря 2022 и с 09.00 до 18.00 6 декабря 2022

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