В Микашевичах пройдёт VI молодежный музыкальный фестиваль «Мы – едины! Мы – молодежь!».

25 июня в Микашевичах состоится VI молодежный музыкальный фестиваль «Мы – едины! Мы – молодежь!».

Это платформа для активной и музыкальной молодежи, которая приезжает, чтобы показать таланты и представить своё предприятие.

В этом году на уличной сцене Дворца культуры выступят коллективы ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Белорусский металлургический завод» и, конечно же, РУПП «Гранит».

Начало фестиваля в 20.00. Место встречи – площадь Дворца культуры.

По его окончании выступит диджей с танцевальной группой.