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В Микашевичах пройдёт VI молодежный музыкальный фестиваль «Мы – едины! Мы – молодежь!».
25 июня в Микашевичах состоится VI молодежный музыкальный фестиваль «Мы – едины! Мы – молодежь!».
Это платформа для активной и музыкальной молодежи, которая приезжает, чтобы показать таланты и представить своё предприятие.
В этом году на уличной сцене Дворца культуры выступят коллективы ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Белорусский металлургический завод» и, конечно же, РУПП «Гранит».
Начало фестиваля в 20.00. Место встречи – площадь Дворца культуры.
По его окончании выступит диджей с танцевальной группой.
По информации Дворца культуры РУПП «Гранит»