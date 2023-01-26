Новости районаОбщество

В Микашевичах проведет прием Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Павлович Вакульчик

26.01.2023
55

31 января 2023 года с 14.00 в Микашевичском горисполкоме (г. Микашевичи, ул. Ленинская, 10) по предварительной записи будет проводить личный прием жителей Лунинецкого  района Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Павлович Вакульчик.

Предварительная запись будет осуществляться 30 января 2023 г. с 8.00 до 13.00 по телефону (8 0162) 26 95 74 (Брест). 

Показать больше
Photo of LNC

LNC

Похожие статьи

Photo of Правовой профсоюзный прием прошел в Лунинце

Правовой профсоюзный прием прошел в Лунинце

26.01.2023
Photo of Семинары по налогообложению для ИП и организаций пройдут в Лунинце. Уточняем когда и где?

Семинары по налогообложению для ИП и организаций пройдут в Лунинце. Уточняем когда и где?

26.01.2023
Photo of В воскресенье 29 января состоятся очередные игры «афганского» турнира по мини-футболу (Лунинецкий район)

В воскресенье 29 января состоятся очередные игры «афганского» турнира по мини-футболу (Лунинецкий район)

26.01.2023
Photo of Афиша кинотеатра «Октябрь» с 26 по 31 января

Афиша кинотеатра «Октябрь» с 26 по 31 января

26.01.2023
Photo of Блокпосты в Столинском и Пинском районах: поводов для беспокойства нет

Блокпосты в Столинском и Пинском районах: поводов для беспокойства нет

26.01.2023
Photo of Начальник станции Лунинец Сергей Скиба держал ответ перед школьниками

Начальник станции Лунинец Сергей Скиба держал ответ перед школьниками

25.01.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть