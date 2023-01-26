В Микашевичах проведет прием Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Павлович Вакульчик

31 января 2023 года с 14.00 в Микашевичском горисполкоме (г. Микашевичи, ул. Ленинская, 10) по предварительной записи будет проводить личный прием жителей Лунинецкого района Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Павлович Вакульчик.

Предварительная запись будет осуществляться 30 января 2023 г. с 8.00 до 13.00 по телефону (8 0162) 26 95 74 (Брест).