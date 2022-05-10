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В Микашевичах проведут модернизацию системы отопления. Планируется отключение горячей воды

10.05.2022
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Эксплуатируемые в центре города Микашевичи тепловые сети отопления и горячего водоснабжения находятся в аварийном состоянии. За период подготовки к отопительному сезону 2021-2022 года на тепловых сетях горячего водоснабжения было ликвидировано 5 аварийных случаев, показавших, что их дальнейшая эксплуатация невозможна. В связи с этим, руководством райисполкома совместно со специалистами жилищно-коммунального хозяйства было принято решение о модернизации участка тепловых сетей от ЦТП №1 до ЦТП №3 в жилой застройке по улице Первомайской с заменой имеющихся труб на Пи-трубы, что значительно уменьшит тепловые потери, аварийность и улучшит качество оказываемых коммунальных услуг.

В течение 2021 года была изготовлена документация на замену данных тепловых сетей. В межотопительный период 2022 года планируется произвести модернизацию участка тепловых сетей горячего водоснабжения и отопления. Для проведения данных работ требуются значительные трудозатраты и время, так как модернизируемый участок находится в центре города, где имеется большая концентрация инженерных коммуникаций (силовые кабельные линии, линии связи, газопроводы, водопроводы, канализация и пр.), в связи с чем планируется остановка подачи теплоносителя с момента окончания отопительного сезона, с мая по июнь текущего года.

В связи с вышеизложенным, на время проведения работ планируется отключение подачи горячего водоснабжения по центральным тепловым пунктам города Микашевичи и привязанным к ним жилым домам и зданиям (жилые дома: ул. Первомайская, 10а, 14, 14а, ул. Молодежная, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19; ул. Ф. Скорины, 3, 3а и другие; предприятия: ГУО «Ясли-сад №1»; гостиница, ул. Молодежная, 40; ГУО «СШ №2».

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Администрация Лунинецкого ЖКХ.

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