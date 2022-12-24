В Микашевичах провели турнир по волейболу, посвящённый памяти земляка

Сегодня,​ 24 декабря, на базе СШ №2 г. Микашевичи прошел турнир по волейболу среди учащихся учреждений образования города. Спортивное мероприятие было посвящено памяти жителя деревни Ситница Александра Трухановича, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане.

Победителем турнира стала команда старшеклассников СШ №1, на втором месте – СШ №2, а третье – у гимназии им. В.И. Недведского.

Грамотами, кубками и призами были также отмечены лучшие игроки, проявившие себя в ходе соревнований. В СШ №1 это Анатолий Гришкевич и Анастасия Русая, в СШ №2 – Тимофей Вабищевич и Виктория Якубова, а в гимназии им. В.И. Недведского – Егор Бурик и Варвара Демидович.

Заслуженные награды спорсменам-учащимся вручили​ председатель Лунинецкой районной организации ООО «Белоруссикий союз ветеранов войны в Афганистане» Николай Ковалец и её представители.

Наталья Лялюк. Фото СШ №2. г. Микашевичи

Подписывайтесь на наш канал в Telegram