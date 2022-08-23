В Микашевичах проводят испытания тепловых сетей. Временно не будет горячей воды (Лунинецкий район)

Согласно графику ремонта и испытаний тепловых сетей на 2022 год, в целях подготовки к отопительному сезону 2022/2023 года с 23 по 29 августа проводятся испытания тепловых сетей в г. Микашевичи на прочность и плотность

На время проведения испытаний руководителям владельцам теплопотребляющего оборудования необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученным и проинструктированным персоналом за трубопроводами тепловых сетей и оборудованием, находящемся на их балансе.

При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей. Просьба сообщать по телефонам: 68-474 – АДС Лунинецкого ЖКХ г. Микашевичи, 68-564, 68-305 – котельная.

В период проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ будет прекращён отпуск теплоносителя потребителям на нужды горячего водоснабжения.

Руководство Лунинецкого ЖКХ приносит извинения жителям города за временные неудобства в связи с отсутствием горячей воды в дни проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ.