В Микашевичах состоится футбольный матч памяти Николая Адамца

15 октября 2022 года в 13-00 часов на стадионе в г. Микашевичи состоится футбольный матч, посвящённый памяти воспитанника микашевичского футбола Николая Адамца.

Николай Адамец в периоды с 2000 по 2001 г.г., с 2005 по 2007 г.г., с 2010 по 2013 г.г. играл за ФК «ГРАНИТ – Микашевичи» (вратарь).

На 31-ом году жизни — 7 сентября 2014 г. — он преждевременно ушел из жизни.

Приглашаются все, кто знал, играл, работал с этим позитивным, жизнерадостным, всегда оптимистично настроенным человеком, посетить футбольный матч в качестве игрока или зрителя, вспомнить Николая.

Подготовила Елена Данилович