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В Микашевичах состоялся концерт, посвящённый Дню женщин

08.03.2023
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На праздничную программу, посвящённую Дню женщин, ​ жителей и гостей Микашевич пригласили творческие коллективы Дворца культуры РУПП «Гранит».

В честь представительниц прекрасной половины человечества был подготовлен замечательный и очень душевный концерт. Зал дружно подпевал знакомым хитам, которые исполнили Антонина Володько, Анна Емельянович, Леонид Доморад, Игорь Мигалевич, вокальный ансамбль Дворца культуры РУПП «Гранит». Не скупились зрители и на аплодисменты. Особенно для танцоров «Микаденса» и маленьких воспитанников образцового коллектива эстрадно-спортивного танца «Эдельвейс».

Праздничная программа ​ в который раз напомнила всем участникам, насколько сильным и целительным влиянием обладает любое творчество, в том числе и музыкальное. 

Наталья Лялюк

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