В Микашевичах состоялся концерт, посвящённый Дню женщин
На праздничную программу, посвящённую Дню женщин, жителей и гостей Микашевич пригласили творческие коллективы Дворца культуры РУПП «Гранит».
В честь представительниц прекрасной половины человечества был подготовлен замечательный и очень душевный концерт. Зал дружно подпевал знакомым хитам, которые исполнили Антонина Володько, Анна Емельянович, Леонид Доморад, Игорь Мигалевич, вокальный ансамбль Дворца культуры РУПП «Гранит». Не скупились зрители и на аплодисменты. Особенно для танцоров «Микаденса» и маленьких воспитанников образцового коллектива эстрадно-спортивного танца «Эдельвейс».
Праздничная программа в который раз напомнила всем участникам, насколько сильным и целительным влиянием обладает любое творчество, в том числе и музыкальное.
Наталья Лялюк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram