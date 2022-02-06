В Микашевичах 5 февраля стартовал военно-патриотический проект «Стать патриотом Беларуси»

Военно-патриотический проект «Стать патриотом Беларуси» стартовал на Лунинетчине. Его реализация началась с Микашевич. В субботу, 5 января, учащиеся 8-11 классов трех учреждений образования города гранитодобытчиков приняли участие в спортивно-познавательном мероприятии, которое организовали на базе местной СШ №2 представители военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов, Пинского пограничного отряда, различных общественных организаций региона.

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