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В Микашевичах 5 февраля стартовал военно-патриотический проект «Стать патриотом Беларуси»

06.02.2022
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Военно-патриотический проект «Стать патриотом Беларуси» стартовал на Лунинетчине. Его реализация началась с Микашевич. В субботу, 5 января, учащиеся 8-11 классов трех учреждений образования города гранитодобытчиков приняли участие в спортивно-познавательном мероприятии, которое организовали на базе местной СШ №2 представители военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов, Пинского пограничного отряда, различных общественных организаций региона.   

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж

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