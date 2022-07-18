В Микашевичах субботним вечером устроили танцы (Лунинецкий район)

Субботний вечер в минувшие выходные многие жители Микашевич провели на городском стадионе, который почти на три часа превратился в импровизированную танцплощадку.

Вальс, фокстрот, кадриль, полька и другие танцы, популярные в разные периоды прошлого века, никого не смогли оставить равнодушным. Прошло совсем немного времени с начала мероприятия, как в ритмических движения под звуки электроаккордеона кружились представители самых разных поколений горожан. С воодушевлением восприняли земляки различные творческие конкурсы и подвижные игры, которые помогли установить контакт и побороть стеснение. Подарили же такой замечательный вечер танцев «Кому в душе до 30» жителям Микашевич горисполком, отделение дневного пребывания пожилых людей местного филиала ТЦСОН, организация ветеранов труда, любаньское любительское объединение «Росы Полесья» и РФСК «Здоровья».

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.