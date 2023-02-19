В Микашевичах устроили спортивный праздник для детей (Лунинецкий район)

Спортивный праздник «Молодые атлеты Спешиал Олимпикс» прошел в Микашевичах на базе плавательного бассейна РУПП «Гранит». Его организатором выступило общественное объединение «Белорусский комитет Спешиал Олимпикс», которое при поддержке Президентского спортивного клуба проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации людей разных возрастов, у которых есть проблемы со здоровьем, с помощью физкультуры и спорта.

В этот раз мероприятие собрало микашевичских школьников младших классов на спортивно-игровую программу из специального комплекса игр и тренировок.

Ребят, а также их родителей, ждали веселая разминка, упражнения на развитие скорости и координации, а также самая настоящий урок по плаванию. В помощь юным спортсменам были учителя физической культуры СШ №2 г. Микашевичи и тренера плавательного бассейна РУПП «Гранит». На праздничное настроение настраивали и музыкальные паузы, которые заполнили песни в исполнении Егора Котовича и Каролины Каленкович.

Молодые атлеты Спешиал Олимпикс» как раз те соревнования, где главное это участие. Медали и игрушки всем без исключения юным спортсменам вручили представители общественного объединения «Белорусский комитет Спешиал Олимпикс» — исполнительный директор Лариса Таболина и директор по развитию Ольга Томукевич.

Вместе с главным специалистом отдела образования Лунинецкого райисполкома Аллой Профит гостьи искренне поблагодарили за активную помощь в организации праздника всех небезразличных людей, включая работников РУПП «Гранит», и передали заведующему плавательного бассейна Владимиру Демидовичу спортивный инвентарь.

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