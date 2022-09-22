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В Микашевичах задержали пьяного водителя

22.09.2022
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21 сентября в 19 часов10 минут сотрудники ГАИ Лунинецкого РОВД в Микашевичах остановили автомобиль «Дастер-Рено», которым управлял пьяный водитель.

Как стало известно, сообщение в милицию поступило от граждан, заметивших на автодороге Р-23 легковушку, движение которой вызвало подозрение.

Установлено, что водитель автомобиля – житель Минска, работник одной из дорожных кампаний. Освидетельствование показало, что содержание алкоголя в крови соответствовало 2,9 промилле.  

По информации Лунинецкого РОВД

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