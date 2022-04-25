В Минэнерго пояснили, что изменится после введения единой цены на природный газ для населения

В Министерстве энергетики пояснили, что изменится с 1 июня после введения единой цены на природный газ для населения,

«Новый порядок оплаты будет действовать для потребителей с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при наличии газовых отопительных приборов (котлов). Также в соответствии с постановлением Совета Министров от 28 декабря 2021 года №766 для этой категории потребителей с 1 июня отменяется сезонная дифференциация тарифов в привязке к летнему и отопительному периодам, устанавливается единая цена на природный газ на уровне Br0,1977 за кубометр. Для сравнения, в соответствии с действующим порядком тарифов для потребителей газа, которые пользуются газовым отопительным оборудованием и приборами индивидуального учета расхода газа, составляет Br0,1494 за кубометр в отопительный сезон и Br0,5417 за кубометр в летний период», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго пояснили, что у потребителей отпадет необходимость фиксировать промежуточные показания счетчика на дату смены отопительного и летнего периода — цена будет на одном уровне в течение года. «Как пояснил в интервью Первому национальному каналу Белорусского радио заместитель министра энергетики Денис Мороз, отмена дифференциации цен существенно упростит расчеты за газ: «Решение о начале и окончании отопительного периода принимается на уровне районной исполнительной власти. Получается так, что в разных регионах эти периоды наступают в разное время и жители страны оказываются в не совсем равных условиях. Для того, чтобы устранить этот перекос и снизить издержки, связанные с администрированием данных процессов, принято решение об установлении единого тарифа. Ключевым условием при формировании этого тарифа было то, что не должна увеличиться финансовая нагрузка на конечного потребителя», — цитируют представителя Минэнерго в пресс-службе.