В Минске набирает оборот новый вид мошенничества

За последние три месяца в Минске в районные управления внутренних дел обратились более 40 граждан, ставших жертвами интернет-мошенников, предлагающих интим-услуги.

Как установили оперативники, злоумышленники регистрировали в социальной сети фейковую страницу и от имени несуществующей девушки предлагали платные утехи. Когда потенциальный клиент соглашался на предложенные условия, от него в качестве гарантии требовали предоплату.

В некоторых случаях после перевода средств на банковскую карту общение с заказчиками прекращалось, в других – продолжалось выманивание денег якобы для оплаты аренды квартиры, услуг такси.

Следователи возбудили уголовные дела по фактам мошеннических действий, а также вымогательства.