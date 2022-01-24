ОбществоПроисшествия

В Минске набирает оборот новый вид мошенничества

24.01.2022
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За последние три месяца в Минске в районные управления внутренних дел обратились более 40 граждан, ставших жертвами интернет-мошенников, предлагающих интим-услуги.

Как установили оперативники, злоумышленники регистрировали в социальной сети фейковую страницу и от имени несуществующей девушки предлагали платные утехи. Когда потенциальный клиент соглашался на предложенные условия, от него в качестве гарантии требовали предоплату.

В некоторых случаях после перевода средств на банковскую карту общение с заказчиками прекращалось, в других – продолжалось выманивание денег якобы для оплаты аренды квартиры, услуг такси.

Следователи возбудили уголовные дела по фактам мошеннических действий, а также вымогательства.

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