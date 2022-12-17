В Минске при пожаре в пятиэтажке погибли 6 человек, в том числе ребенок

В результате взрыва и загорании квартиры по бульвару Шевченко, 4 в Минске погибли 6 человек, более 20 человек спасены, сообщили в МЧС.

Информация о взрыве и пожаре в минской пятиэтажке поступила 7 декабря 2022 года в 03.35 на номер «112». Незамедлительно к месту вызова были направления подразделения МЧС.

Первые подразделения прибыли к месту вызова через 4 минуты. На втором этаже наблюдалось горение открытым пламенем, сильное задымление, помощь требовалась людям из расположенных выше квартир.

Как выяснили специалисты, загорание произошло на втором этаже пятиэтажного жилого дома в двух квартирах на общей площади около 40 кв.м.

В горящих квартирах были обнаружены 6 человек, в том числе и ребенок. Медики констатировали их смерть.

Спасателями с расположенных выше этажей были спасены 12 человек, в том числе 3 детей. Все они переданы бригадам скорой медицинской помощи для осмотра. 3-х человек с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения, термоингаляционная травма и ожоги, медики госпитализировали.

Из смежных квартир эвакуированы также были еще 10 человек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УСК по городу Минску и Главного следственного управления центрального аппарата, с применением возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы.

Работу на месте происшествия координирует Первый заместитель Председателя Следственного комитета Олег Шандарович.

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