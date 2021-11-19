Общество

В Минске пройдет завершающий этап командно-штабных учений МЧС

В Минске пройдет завершающий этап командно-штабных учений по отработке плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

“Командно-штабные учения проводятся с 2 по 19 ноября, – уточнили в ведомстве. – Комплексные мероприятия состоялись уже во всех регионах страны. Они проверяют готовность органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении ЧС”.

В столице отработают вводные при ухудшении погодных условий, а также ситуациях, где требуется решение органов власти и задействования как подразделений МЧС, так и ресурсов других служб и аварийных бригад. Затем МЧС подведет итоги учений, даст оценку готовности системы к реагированию на угрозы и чрезвычайные ситуации.

Кроме того, утром 19 ноября на площадке у Дворца железнодорожников будет демонстрироваться спецтехника, предназначенная для ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Наталья Лялюк

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