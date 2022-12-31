В МИНСКЕ ПРОШЛА ГЛАВНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ

Порядка 500 детей со всех уголков страны собрал Республиканский Дворец культуры профсоюзов.

Просторный холл Дворца культуры профсоюзов наполняется музыкой, громкими разговорами и смехом. Сегодня здесь проходит главное представление года – добрая семейная сказка «Новогодняя батлейка, или Когда сбываются мечты». Название спектакля символическое, ведь сейчас самое время надеяться на чудо. Его ждут все, и всем оно нужно. Но особенно – мальчишкам и девчонкам, попавшим в сложную жизненную ситуацию: воспитанникам детских интернатных учреждений, ребятам из многодетных семей, тем, у кого есть проблемы со здоровьем. А таких в зале собралось большинство. Впрочем, дети на то и дети – умеют радоваться мелочам: красиво украшенной живой елке, аниматорам в костюмах тигра и зайца, Деду Морозу и Снегурочке.

«Я попросила у Деда Мороза собаку!» – признается 9-летняя Вероника. «А я – 3D-ручку и мягкую игрушку-авокадо!» – добавляет ее ровесница Таня. Сегодня девочки приехали на представление со своей мамой Ниной Богаченко. Она тоже загадала подарки у главного волшебника, но они – нематериальные.

– Желаю, чтобы дети были здоровы и счастливы, чтобы у всех них были хорошие родители. Остальное – дело наживное, – делится она и не скрывает своих впечатлений от елки. – Замечательный праздник, мы в восторге! Уже успели сфотографироваться с символами уходящего и грядущего года – тигром и зайцем. С нетерпением ждем представления.

Праздником довольна и Ирина Мирончик из общественного объединения Минской области «Многодетная семья». Она приехала сюда с шестью детьми, самому младшему – 5, старшему – 14. Путевки в новогоднюю сказку от профсоюза они получают не первый год. И каждый, по словам Ирины, запоминается по-своему.

Так и задумано! Федерация профсоюзов устраивает такие праздники уже на протяжении 20 лет. За это время их посетили тысячи детей. И каждый раз организаторы шоу готовят новое оформление зала, интерактивную программу, представление и, конечно, подарки.

– Это делается для того, чтобы у детей на долгое время сохранились положительные эмоции и яркие впечатления, – подчеркнул председатель ФПБ Михаил Орда. – Новый год – это время, когда мы все не только загадываем желания, но и строим планы, ставим цели. Когда сами себе обещаем выполнить то, что не успели сделать в этом году, исправить, что недоработали. Когда обещаем близким людям быть более внимательными и заботливыми к ним.

Лидер национального профцентра пожелал детям смело идти к своей цели. И заверил, что взрослые всегда будут рядом и поддержат их в хороших делах и начинаниях.

Отметим, профсоюзные новогодние акции стартовали еще в начале декабря и продолжатся до середины января. Это большой вклад в общее для государства дело по заботе и поддержке детей. При этом в каждом регионе не только проводятся яркие праздники, но и оказывается необходимая помощь семьям. Например, воспитанникам Ганцевичской специализированной школы-интерната (Брестская область) в преддверие праздников закупили новые теннисные столы и сладости. В Гомеле на интерактивную областную елку пригласили ребят со всего региона, а особыми гостями стали дети из Горловки Донецкой области. Профсоюзы Могилева провели конкурс новогодних игрушек – поделки финалистов будут выставлены на благотворительный аукцион, а вырученные средства передадут семье с шестью детьми из Глуска, которая в этом году потеряла маму. В свою очередь профсоюзы столицы порадовали воспитанников социально-педагогического центра подарками и живыми символами наступающего года – кроликами прямо из Минского зоопарка, которых можно было погладить и сфотографировать.

В прошлом году сумма оказанной профсоюзами помощи только в рамках новогодних и рождественских мероприятий составила около 6 млн рублей. Всего же профсоюзы шефствуют над порядка 200 детскими учреждениями по всей стране, оказывая в первую очередь материальную поддержку, помощь с ремонтом и приобретением необходимого оборудования, оздоровлением и многим другим.

Впрочем, такие благотворительные праздники – не разовая акция. Профсоюзы подставляют плечо маленьким жителям нашей страны на протяжении всего года: к 1 сентября, в летнюю оздоровительную кампанию, ко Дню защиты детей. Всегда на помощь могут рассчитывать и семьи, которые оказались в сложной ситуации.

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