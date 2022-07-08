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В объективе фотоловушки Лунинецкого лесхоза

08.07.2022
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Камера фотоловушка зафиксировала два нарушения на территории квартала №6 Лунинского лесничества.

В первом случае было зафиксировано движение и стоянка автомобиля на территории республиканского биологического заказника «Лунинский», за данное административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.9 КоАП Республики Беларусь, виновное лицо освобождено от административной ответственности с вынесением предупреждения.

Во втором случае нарушение выразилось в нахождении на территории лесного фонда во время действия запрета на посещении лесов. Виновное лицо признало свою вину и выразило своё согласие на предупреждение. К нему также применена профилактическая мера, виновное лицо освобождено от административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.16.21 КоАП Республики Беларусь, с вынесением предупреждения.

Информация и фото Лунинецкого лесхоза

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