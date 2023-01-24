В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста — юбилей (Лунинецкий район)

Коллектив отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения г. Лунинца отметил 10-летний юбилей.

На праздник, который прошел в теплой и дружественной атмосфере, пришли почетные гости: директор ТЦСОН Тамара Потурай, начальник РОЧС Сергей Колесниченко и старший инспектор Марина Кочура, врач по медицинской профилактике и представитель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Жанна Кулеш, заведующий Язвинским СДК Жанна Лопатина, настоятель храма Новомученников и Исповедников Белорусских аг. Красная Воля иерей Алексий Ильючик.

Искренние пожелания чередовались с номерами художественной самодеятельности, подготовленные вокальной группой «Истоки» (руководитель Николай Вечорко).