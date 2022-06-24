В оздоровительном лагере «Спутник» ну очень интересно! (Лунинецкий район)

23 июня на базе стационарного оздоровительного лагеря «Спутник,» проведено военно-спортивное мероприятие «Защитник Отечества,». Инициаторами выступили Лунинецкий ОРВК, отдел по образованию РИК, ветеранские организации БСВВА, БСОПС.

Программа была насыщенной и интересной. В ходе мероприятия были проведены следующие этапы: турнир по подтягиванию, сборка/разборка АК-74, показ учебных образцов стрелкового вооружения пограничников (в/ч 1235 г. Пинск) и др. Все победители и участники были награждены грамотами и подарками.