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В оздоровительном лагере «Спутник» ну очень интересно! (Лунинецкий район)

24.06.2022
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23 июня на базе стационарного оздоровительного лагеря «Спутник,» проведено военно-спортивное мероприятие «Защитник Отечества,». Инициаторами выступили Лунинецкий ОРВК, отдел по образованию РИК, ветеранские организации БСВВА, БСОПС.

Программа была насыщенной и интересной. В ходе мероприятия были проведены следующие этапы: турнир по подтягиванию, сборка/разборка АК-74, показ учебных образцов стрелкового вооружения пограничников (в/ч 1235 г. Пинск) и др. Все победители и участники были награждены грамотами и подарками.

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