В Пинске ликвидирована порностудия

Оперативники в сфере нравов УВД Бобруйского горисполкома установили 40-летнюю жительницу Пинска, которая снимала и распространяла порно, сообщили в пресс-службе МВД Республики Беларусь

Преступную деятельность женщина начала в сентябре 2022 года, организовав у себя дома студию, где снимала и изготавливала ролики интимного характера. При обыске обнаружили компьютерную технику, фото и видеоаппаратуру, соответствующие декорации и реквизит.

Для распространения контента фигурантка создала закрытый телеграм-канал с платной подпиской. Стоимость за доступ варьировалась от 25 до 70 рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографии. Фигурантке грозит до четырех лет лишения свободы.