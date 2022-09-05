В Пинске выявлен канал незаконного перемещения наркотиков

Канал незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ выявили в Пинске сотрудники правоохранительного блока Брестской таможни во взаимодействии с отделом по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Пинского ГОВД.

При проведении специальных мероприятий был задержан 34-летний гражданин Республики Беларусь. Пинчанин незаконно приобрел, хранил при себе и переместил из Бреста в Пинск 8 пакетов с опасным наркотическим средством «марихуана» общим весом около 10 грамм.

По подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь гражданин задержан, по данному факту Пинским МОСК возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По материалам Брестской таможни