В поиске работы? Куда обращаться и как помогут в Лунинецком районе

Управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома предлагает гражданам, не занятым

в экономике, воспользоваться услугами отдела по занятости населения.

Как рассказала «Лунінецкім навінам» начальник управления Ирина СЕМЕНЧЕНКО, всем обратившимся помогут в поиске подходящей работы, а нанимателям – в подборе кадров. Сотрудники отдела при необходимости проведут профессиональную ориентацию и консультирование, организуют профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, окажут содействие в организации предпринимательской и ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а также временной занятости граждан в форме оплачиваемых общественных работ в период поиска работы, предоставят государственные социальные гарантии. Работают в отделе не только с безработными, а также с инвалидами, молодежью, теми, кто освободился из мест лишения свободы или желает проходить альтернативную службу.

Регистрация безработных осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите при личном обращении. Необходимые документы указаны в пункте 2.30 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан. Ознакомиться с ним можно в отделе по занятости. Если гражданин обращается по вопросам трудоустройства, при себе обязательно должен быть паспорт.

Более подробную информацию граждане получат в рабочие дни по адресам: в Лунинце – ул. Фрунзе, 12 (тел.: 3-10-94, 3-11-40, 6-22-19 или 6-22-49) и в Микашевичах – ул. Молодежная, 3 (тел. 2-74-93).

В рамках выполнения государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» также проходят информационные часы для незанятых граждан. Консультации по услугам, имеющимся вакансиям проходят каждую третью пятницу месяца с 15.00 до 16.00 в отделе по занятости населения (г. Лунинец и г. Микашевичи).

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