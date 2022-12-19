В политехническом колледже Лунинца провели ярмарку целевой подготовки

В целях решения вопросов дефицита кадров, расширения и повышения эффективности целевой подготовки, усиления профориентационной работы, повышения мотивации молодежи к осознанному выбору профессии в Лунинецком государственном политехническом колледже прошло мероприятие «Ярмарка целевой подготовки».

В мероприятии приняли участие ученики выпускных классов школы №1, №2, №4 города Лунинца общей численностью 73 человека. В роли заказчиков кадров выступили представители базовых организаций колледжа: «Лунинецкое райпо» (Швиткова Ольга Николаевна, заместитель председателя правления), КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» (Корчик Юрий Алексеевич, заместитель директора), завод ОАО «Полесьеэлектромаш» (Стреминская Нелли Иосифовна, начальник отдела правовой и кадровой работы), Лунинецкие РЭС (Ярмолович Вячеслав Витальевич, заместитель главного инженера).

В ходе мероприятия была проведена разъяснительная работа по вопросам целевой подготовки, механизм и сроки оформления договоров.

Представители организаций пояснили, какие условия и материальную поддержку готовы оказать при обучении по целевому договору. Продемонстрированы видеоролики и буклеты от организаций.

В свою очередь колледж организовал выставку оборудования, продемонстрированы мастер-классы по профессиям, показан профориентационный видеофильм.

По информации Лунинецкого государственного политехнического колледжа