В политехническом колледже прошел “Открытый диалог”

Накануне Дня народного единства к учащимся пришли председатели районных: объединения профсоюзов – Игорь Гапон и организации РОО “Белая Русь” Людмила Казадаева, главные специалисты: отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома – Игорь Горгун и райкома БРСМ – Ольга Ковалевич, а также учитель истории СШ №2 г. Лунинца Диана Слодинская.

Именно Диана Романовна открыла диалог кратким, но весьма доходчивым экскурсом в прошлое. Безусловно, касался он событий 17 сентября 1939 года, когда произошло долгожданное объединение территорий Беларуси. Не удивительно, что эту дату выбрали для нового праздника, призванного ценить героизм старшего поколения, приумножать достижения нынешнего.



Рассказ педагога дополнили остальные гости. В каждом выступлении прослеживался основной посыл – легко потерять, но трудно восстанавливать. А не допускать подобных ошибок можно только в случае преданной любви к Родине. Действительно, если мы едины – мы непобедимы! Воспитанию же патриотизма у учащихся колледжа всегда уделяется большое внимание, в чем убедил директор Андрей Бовкунович.

Нужным и правильным показался призыв Игоря Горгуна, чтобы в дальнейшем День народного единства запоминался землякам не просто праздничным концертом. Хочется, чтобы в эту дату юноши и девушки приносили пользу добрыми делами. Например, навели порядок, досмотрели места захоронений героев Великой Отечественной, помогли одиноким или инвалидам в повседневных заботах…