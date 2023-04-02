В Послании Президент обозначил стратегические направления на ближайшую перспективу, заявила в эфире телеканала «Беларусь 1» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию

«Действительно, состоялось мероприятие, которое обозначило в очередной раз те стратегические направления, которые необходимо реализовывать на ближайшую перспективу. Все, что касается компетенции Министерства труда и социальной защиты, — конечно же, это достойный труд. И глава государства обозначил, что достойный труд — это заработная плата, достойные рабочие места, безопасные и здоровые условия труда для каждого работника», — отметила Ирина Костевич.

Министр подчеркнула: в рамках госпрограмм все эти направления обозначены. «Но предела совершенству нет. И, бесспорно, над каждым из этих направлений надо обозначать еще очередные меры через законодательство, через ряд мер. Все это понятно, — уточнила она. — Зарплата бюджетников — тоже обозначался этот вопрос. Это те обязательства, которые государство взяло перед этой категорией работников, которые выполняют государственные услуги в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания. Мы двигаемся по росту заработной платы, обозначены планы на текущий год. И где-то мы планируем, что с учетом роста базовой ставки, тех стимулирующих выплат поэтапно мы выйдем с ростом на 15-16% по текущему году».

belta.by