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В преддверии 1 мая профсоюзы чествуют ветеранов труда (Лунинецкий район)

28.04.2023
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В преддверии праздника весны и труда 1 Мая, профсоюзная организация совместно с руководством предприятия КСУП «Чучевичи» чествовали ветеранов труда и вручили им подарки. 

Горгун Ольга Ивановна проживает в аг.Б.Чучевичи, работала оператором машинного доения около 35 лет, в 1994 году ушла на заслуженный отдых. Была награждена орденами и грамотами.

Курак Антон Николаевич проживает в д.М.Чучевичи. Отработал в хозяйстве 40 лет трактористом, в 1993 году ушёл на заслуженный отдых. Награждён Грамотой Президиума Белорусского республиканского Совета профсоюзов — задействован был на уборке и перевозке урожая в 1972 году. Награждён грамотой Верховного Совета БССР 1974г при ликвидации наводнений в Брестской области. Почетными грамотами — победитель в соцсоревнованиях в 1974г и 1979 годах.

Тупеко Антон Иванович, проживает в д. М. Чучевичи, работал бригадиром полеводческой бригады. Около 40 лет отработал в хозяйстве, В 2000 году ушёл на заслуженный отдых. Награждён Двумя орденами трудового Красного знамени.

Первичка КСУП «Чучевичи» районной  организации профсоюза работников АПК 

 

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