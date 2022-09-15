В преддверии Дня народного единства пополнились ряды районной организации «Белая Русь» (Лунинецкий район)

Работники Лунинецкого райисполкома и его структурных подразделений – всего 40 человек – стали членами районной организации «Белая Русь». Вручение членских билетов состоялось в актовом зале райисполкома сегодня, 15 сентября, в преддверии Дня народного единства.

– Вступление в объединение «Белая Русь» – это осознанный выбор каждого из вас, – отметила председатель РОО «Белая Русь» Раиса Мозырчук. – Вы сегодня становитесь не просто частью нашего общественного движения, вы становитесь той силой, которая должна отстоять ваши личные идеи и нашу общую идею. Вы должны быть защитниками и сторонниками нашей независимости, прогресса в развитии нашей республики. Ваше мнение важно и нужно. Но теперь оно будет частью активных граждан страны. И я надеюсь, что не только участием, но и конкретными делами вы будете поддерживать наше движение.

Вручая членские билеты, заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич пожелал оставаться инициативными, целеустремленными, творческими личностями, стремиться к достижению новых целей в личной и общественной жизни.