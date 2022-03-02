Общество

В прицеле фейкометов – Брестчина

02.03.2022
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В сети появился скриншот переписки в одном небезызвестном в узких кругах украинских пабликов, где куратор фейкометов рассказывает, как надо нагнетать обстановку в городах, приближенных к границе с Польшей и Украиной – Пинске, Иваново, Дрогичине…

В описании задачи, представленном анонимным куратором ботофермы, указано, что необходимо срочно деморализовать солдат Беларуси. А для этого фейкометы должны писать куда только можно (в кафешки, магазины и пекарни) с требованием немедленно бросить свою работу и идти в воинские части «рассказывать солдатам правду». Какую? Разумеется, такую, которая выгодна западным кураторам.
В письме также рекомендуется привлечь к работе местных блогеров.
Нетрудно догадаться, чего хотят добиться эти самые кураторы ботов: посеять страх и хаос, дестабилизировать обстановку не только в столице Беларуси, но и в маленьких городах, особенно расположенных близко к границе.
А кто же будет печь хлеб и продавать людям молоко, если все уйдут «нести правду» солдатам? А разве это волнует тех, кто за каждый подобный пост получает зарплату в твердой валюте…

Наш край

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Red

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