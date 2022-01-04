В проекте Конституции людей больше интересует сохранение соцгарантий

В проекте обновленной Конституции людей больше всего интересует сохранение социальных гарантий в образовании и здравоохранении. Таким мнением с журналистами поделился председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время семинара по подготовке к референдуму, который прошел сегодня в Миноблисполкоме,

“Минская область всегда отличалась высокой политической активностью. К такому историческому событию, как внесение изменений и дополнений в Конституцию, и вовсе нельзя остаться равнодушным. Первая неделя обсуждений с людьми разных профессий, возраста и места жительства показала, что их в первую очередь интересует социальный блок. Это традиционные семейные ценности, историческая память, безусловное сохранение социальных гарантий в образовании, здравоохранении, обеспечении рабочими местами и жильем. Мы должны дойти до каждого и всем разъяснить, что социальные гарантии в стране будут сохранены”, – сказал Александр Турчин.

На встречу в Миноблисполком пригласили руководство районов, районных советов депутатов, средств массовой информации и различных организаций. На мероприятии они подробно ознакомятся с изменениями и дополнениями в Конституцию и зададут вопросы. Встречи по обсуждению обновленной Конституции пройдут по всей Минской области