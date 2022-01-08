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В проекте Конституции подчеркнута социальная ориентированность государства

08.01.2022
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В проекте Конституции подчеркнута социальная ориентированность государства, заявил член Совета Республики Алексей Неверов.

“В проекте Конституции закреплены многие позиции, которые подчеркивают социальную ориентированность государства: это и помощь социально уязвимым категориям граждан, забота о семьях с детьми, развитие молодежи, подрастающего поколения – нашего будущего, а также сохранение памяти о героическом прошлом, сохранение исторической правды”, – сказал Алексей Неверов.

Сенатор подчеркнул, что будущее страны зависит от нас самих. “Многое зависит от того, насколько правильно и точно каждый гражданин республики будет реализовывать положения нашего Основного закона, от того, как мы организуем свою жизнь в соответствии с положениями Конституции”, – отметил он.

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