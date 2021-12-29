В проекте обновленной Конституции – платформа для белорусской национальной идеи

Председатель правления белорусского общества “Знание” Вадим Гигин видит в проекте обновленной Конституции, который вынесен на всенародное обсуждение, платформу для белорусской национальной идеи. Об этом он заявил в интервью телеканалу “Беларусь 1”,

Говоря об облике проекта обновленной Конституции, эксперт сказал: “Главная тенденция – это усиление народовластия. Появляется орган – Всебелорусское народное собрание. Это высший орган народовластия”.

Вадим Гигин подчеркнул, что ВНС и в 1996 году, и 2021-м сыграло большую роль в разрешении острых кризисных ситуаций. “Поэтому его нужно было вносить в Конституцию. Но те полномочия, которыми собрание обладает, это действительно возможность людям донести свою точку зрения, увидеть представительство своих интересов на самом высоком уровне. Мы фактически наделяем очень серьезными полномочиями данный орган”, – сказал руководитель общества “Знание”.

Он также отметил, что республика остается президентской, что немаловажно. При этом усиливаются контрольные функции парламента. Граждане получают возможность обращаться в Конституционный суд. Таким образом усиливается прямая связь между гражданами, народом как источником власти и самими властными институтами. “И, конечно, государство сохраняет ответственность за социальные гарантии. Безусловно, очень серьезно усиливается блок, связанный с нашим историческим наследием. Если угодно, это вот платформа для белорусской национальной идеи”, – заявил Вадим Гигин.

Он обратил внимание, что, исходя из содержания проекта, Беларусь тем самым перестает копировать некие западные образчики, следовать в фарватере каких-то зарубежных моделей. “Которые нам или навязывают, или просто мы где-то подсмотрели. А они не очень подходят. Мы убедились за эти даже последние четверть века, что нельзя взять что-то разработанное в одной стране и перенести на другую почву. Как с ВНС. Да, такого органа нет в Германии, во Франции. Но это наша традиция. Мы в своем конституционном строительстве становимся в полном смысле суверенными и независимыми”, – подчеркнул эксперт.

Таким образом, добавил он, это направление на укрепление народного суверенитета. Вадим Гигин напомнил, что, несмотря на осмысление ряда событий 2020 года, о предстоящей конституционной реформе говорилось еще несколько лет назад, в том числе на уровне главы государства. Он уверен, что предлагаемые проектом изменения и дополнения Основного закона соответствуют текущему политическому моменту.

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