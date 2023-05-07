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В проекте «Хоккей идет к детям» в Пружанах, Ивацевичах и Лунинце задействовано более полутора тысячи детей

07.05.2023
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Павел Михед: всего в Пружанах, Ивацевичах и Лунинце в проекте «Хоккей идет к детям» задействовано более полутора тысячи ребятишек

Начальник управления по развитию и детско-юношескому хоккею ФХБ – об эффекте включения хоккея в школьную программу и первом турнире для учеников школ и гимназий.

– Мы уже второй год реализуем в Пружанах проект «Хоккей идет к детям». В этом сезоне он стал более массовым. Впервые хоккей вошел в школьную программу в этом городе, а также в Ивацевичах и Лунинце. Поэтому тем детям, которые задействованы в проекте уже второй год, мы хотели дать почувствовать, что такое хоккей, к чему они шли эти два года. Потому что прежде это были тренировки, причем сначала они представляли собой просто обучение катанию на коньках. Со временем детям дали в руки клюшки, а потом – и шайбы. И так они потихоньку учились хоккею.

На финише сезона мы решили провести для них такой турнир – для детей, для их родителей. И видим, что это себя оправдало. Дети этого ждали, к этому шли. Что очень радует – это эмоциональная реакция родителей. После этого турнира вовлеченность в хоккей станет еще больше.

Глядя на то, как детишки играют, можно сказать, что этот проект задумывался не зря. Реализуя этот проект, мы ставили несколько целей. В первую очередь, хотели приобщить детей к спортивному образу жизни, и к хоккею – в частности. Мы прекрасно понимаем, что не все вырастут хоккеистами. Но, может быть, кто-нибудь из них когда-нибудь станет губернатором области и на этом посту принесет большую пользу хоккею. А кто-то станет хоккеистом. Еще одна из наших задач – не упустить тех ребят, которым суждено стать хоккеистами. Сейчас учатся катанию на коньках и хоккею все первоклашки и второклашки города. Всего в трех городах в проекте задействовано более полутора тысяч детей. И при таком охвате у того, которому дано стать хоккеистом, гораздо больше шансов реализовать себя.

– В субботу прошли соревнования в Пружанах, а затем они пройдут в Ивацевичах и в Лунинце, а потом – финальная часть?

– Да, формат такой. Поскольку у нас в проекте три города, сначала решили в каждом из них провести внутренние турниры. В них играют команды, составленные из учеников вторых классов. Некоторые из них – команды отдельных классов, где-то команды сформированы из нескольких классов. В прошлом году, когда проект еще не был включен в школьную программу, в Пружанах занималось 80-85 детей. Сейчас в турнире участвуют 70 ребят. Когда полтора-два года назад мы приходили к ним с проектом, обещали родителям для начала просто научить детей катанию на коньках. Много вопросов было от родителей девочек: «А зачем нам хоккей?» Теперь мы видим, что из 80-85 участников программы 70 участвуют в хоккейном турнире. То есть пришли к тому, что занимаются хоккеем.

После турниров в каждом из трех городов тренерами проекта будут сформированы сборные, составленные из наиболее перспективных, активных и наиболее развитых в хоккейном смысле детишек. И 27 мая в Ивацевичах мы проведем финальный турнир. Перед этим 20 мая пройдут еще внутренние соревнования в Ивацевичах и Лунинце.

По материалам hockey.by

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